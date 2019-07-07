«Уфа» забила девять мячей австрийскому клубу - Советский спорт
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07 июля 2019 20:09ФутболКоноплев Александр

«Уфа» забила девять мячей австрийскому клубу

10 голов за 90 минут.

«Уфа» в контрольном матче на сборе в Австрии разгромила «Ваккер Инсбрук» – 9:1.

Хет-трик на счету Ловро Бизяка. По одному мячу провели Вячеслав Кротов, Данила Емельянов, Николай Гиоргобиани Ионуц Неделчару, Кэтэлин Карп и Андрей Козлов.

Свой единственный гол австрийский клуб забил на 42-й минуте.

Минувший сезон «Ваккер» провел в австрийской бундеслиги, в которой занял последнее место.

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