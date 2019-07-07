Ондуа перешел из «Анжи» в «Серветт» Камерунец провел 27 матчей за «Анжи».

«Анжи» объявил на официальном сайте клуба о переходе полузащитника Гаэля Ондуа в «Серветт».

23-летний камерунец подписал с новичком высшей лиги Швейцарии двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Ондуа перешел в «Анжи» в июле 2018 года из «Зари» (Луганск). В прошлом сезоне на счету опорного полузащитника 27 матчей в чемпионате и Кубке России.

Ранее воспитанник академии «Локомотива» выступал в молодежной команде ЦСКА, а также в датском «Вайле».

Напомним, «Анжи» вылетел из премьер-лиги и не заявился в ФНЛ. Клуб будет выступать в ПФЛ. В то же время «Серветт» стал победителем второго дивизиона Швейцарии и добился повышения в классе.