Андрей Червиченко: Если Сутормин поставил подпись, а пойдет в другой клуб – это дисквалификация

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».
25-летний воспитанник «Зенита» провел прошлый сезон в «Оренбурге», а в июне стал игроком «Рубина». Однако чемпионы России, интересовавшиеся игроком и раньше, все же намерены вернуть его.
Ранее стало известно, что в понедельник Сутормин пройдет медосмотр в «Зените», а во вторник – приступит к тренировкам. При этом по правилам игрок не может дважды переходить из клуба в клуб в рамках одного трансферного окна.
«Зенит» может оформить аренду Сутормина из «Рубина» или же выкупить его трансфер у «Оренбурга».
«До тех пор, пока нет подписи под контрактом, переход не действителен, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Червиченко. – Если подпись есть, а человек пошел в другой клуб – он должен быть дисквалифицирован. Не помню точно на какой срок, но точно мало не покажется».
В прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах.
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