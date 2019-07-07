Андрей Червиченко: Если Сутормин поставил подпись, а пойдет в другой клуб – это дисквалификация Полузащитник стал игроком «Рубина», но может продолжить карьеру в «Зените».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».

25-летний воспитанник «Зенита» провел прошлый сезон в «Оренбурге», а в июне стал игроком «Рубина». Однако чемпионы России, интересовавшиеся игроком и раньше, все же намерены вернуть его.

Ранее стало известно, что в понедельник Сутормин пройдет медосмотр в «Зените», а во вторник – приступит к тренировкам. При этом по правилам игрок не может дважды переходить из клуба в клуб в рамках одного трансферного окна.

«Зенит» может оформить аренду Сутормина из «Рубина» или же выкупить его трансфер у «Оренбурга».

«До тех пор, пока нет подписи под контрактом, переход не действителен, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Червиченко. – Если подпись есть, а человек пошел в другой клуб – он должен быть дисквалифицирован. Не помню точно на какой срок, но точно мало не покажется».

В прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах.