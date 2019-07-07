Бразилия – Перу. Известны составы на финал Кубка Америки

Тренерские штабы сборных Бразилии и Перу определились со стартовыми составами своих команд на финальный матч Кубка Америки-2019.
Бразилия: Аллисон, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Филиппе Коутинью, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино, Эвертон.
Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапиа, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.
Игра состоится на стадионе «Маракана». Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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