КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может применить санкции к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает AS.
32-летний аргентинец после матча за третье место Кубка Америки с Чили (2:1) заявил, что его команде не дали выйти в финал из-за коррумпированности организации.
Теперь Месси грозит дисквалификация за оскорбление и клевету в адрес федерации. Это следует из пунктов B, D и F устава КОНМЕБОЛ. Максимальный срок отстранения игрока может составить два года. В этом случае нападающий пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также Кубок Америки 2020 года.
Добавим, что в матче за третье место Месси был удален, а после игры не вышел на церемонию награждения.
В воскресенье в финале Кубка Америки Бразилия сыграет с Перу.
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