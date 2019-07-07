КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года - Советский спорт
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07 июля 2019 22:05ФутболЛипкин Антон

КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года

Аргентинец назвал организацию коррумпированной.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может применить санкции к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает AS.

32-летний аргентинец после матча за третье место Кубка Америки с Чили (2:1) заявил, что его команде не дали выйти в финал из-за коррумпированности организации.

Теперь Месси грозит дисквалификация за оскорбление и клевету в адрес федерации. Это следует из пунктов B, D и F устава КОНМЕБОЛ. Максимальный срок отстранения игрока может составить два года. В этом случае нападающий пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также Кубок Америки 2020 года.

Добавим, что в матче за третье место Месси был удален, а после игры не вышел на церемонию награждения.

В воскресенье в финале Кубка Америки Бразилия сыграет с Перу.

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