Вяткин интересен «Витории Сетубал»

Защитник «Зенита-2» Артем Вяткин может продолжить карьеру в Португалии. Об этом сообщил агент футболиста Джамал Акаев.
– Артем интересен «Витории Сетубал». Клуб предлагает контракт на три года. Со спортивной точки зрения это очень интересный вариант для нас, но, к сожалению, пока не можем договориться по условиям личного контракта, – приводит слова Акаева Sport24.
Ранее 23-летний уроженец Красноярского края выступал за «Локомотив-2», хорватский «Новиград» и финский «Лахти».
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