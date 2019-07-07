Источник: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи

Нападающий «Вииторула» Янис Хаджи станет игроком «Спартак», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Сумма трансфера оценивается в 10,5-11 млн евро. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.
В сезоне-2018/19 сын Георге Хаджи провел 39 матчей за «Вииторул» во всех турнирах, в которых забил 14 голов. Вместе с командой он выиграл Кубок Румынии.
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