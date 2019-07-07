Бразилия – Перу. Герреро реализовал пенальти (видео) - Советский спорт
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07 июля 2019 23:47ФутболКоноплев Александр

Бразилия – Перу. Герреро реализовал пенальти (видео)

Бразилия – Перу – 1:1.

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро реализовал пенальти на 41-й минуте финального матча Кубка Америки против Бразилии.

Счет стал равным – 1:1. Напомним, что на 15-й минуте бразильцы вышли вперед усилиями Эвертона.

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