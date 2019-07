Бразилия – Перу. Герреро реализовал пенальти (видео)

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро реализовал пенальти на 41-й минуте финального матча Кубка Америки против Бразилии.

Счет стал равным – 1:1. Напомним, что на 15-й минуте бразильцы вышли вперед усилиями Эвертона.

FIRST PLAYER TO SCORE AGAINST BRAZIL IN THE WHOLE TOURNAMENT? PAOLO GUERRERO, ICE COLD, BRAZIL IS SHAKING. pic.twitter.com/P69a4ZJ8T4