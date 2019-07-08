«Барселона» подпишет 20-летнего японца

Полузащитник «Касима Антлерс» Хироки Абэ перейдет в «Барселону», утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, 20-летний хавбек обойдется сине-гранатовым в 1,1 миллиона евро.
Контракт будет подписан по схеме «3+2».
В текущем сезоне на счету полузащитника два забитых мяча и две результативные передачи в 25 матчах за клуб во всех турнирах. Также Абэ трижды сыграл за национальную сборную.
Напомним, что ранее «Реал» подписал другого японца – Такефусу Кубо.
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