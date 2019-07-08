Дани Алвес выиграл 40-й трофей в карьере - Советский спорт
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08 июля 2019 01:04ФутболКоноплев Александр

Дани Алвес выиграл 40-й трофей в карьере

Такой коллекции ни у кого нет.

Победа в Кубке Америки-2019 стала для защитника сборной Бразилии Дани Алвеса 40-й в карьере.

Он выиграл 23 турнира в составе «Барселоны», шесть в «ПСЖ», пять за «Севилью», четыре вместе со сборной Бразилии и два за «Ювентус».

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