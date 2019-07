Дани Алвес выиграл 40-й трофей в карьере

Победа в Кубке Америки-2019 стала для защитника сборной Бразилии Дани Алвеса 40-й в карьере.

Он выиграл 23 турнира в составе «Барселоны», шесть в «ПСЖ», пять за «Севилью», четыре вместе со сборной Бразилии и два за «Ювентус».

@DaniAlvesD2 is the first player in history to win 40 trophies.#CopaAmerica pic.twitter.com/XJWM3Tuk6E