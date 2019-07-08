Мексика победила США и завоевала Кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики стала победителем Кубка КОНКАКАФ. В финальном матче, который проходил на стадионе Soldier Field в Чикаго Мексика нанесла поражение США (1:0).
Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник Хонатан Дос Сантос, выступающий в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Таким образом, сборная Мексики в восьмой раз стала чемпионом Северной и Центральной Америки, а американцы не смогли отстоять титул, завоеванный два года назад.
Ранее Мексика побеждала на турнире в 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011 и 2015 годах. Шесть титулов у США, один – у Канады.
Чикаго (США)
Кубок КОНКАКАФ
Плей-офф
Финал
Мексика – США – 1:0 (0:0)
Гол: Дос Сантос, 73.
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