Виктор Булатов: Всегда приятно выиграть первый матч сезона «Спартак-2» победил в гостях у «Балтики».

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) на стадионе «Калининград» в первом туре ФНЛ.

«Всегда приятно выиграть первый матч сезона, – приводит слова Булатова официальный сайт лиги. – Это задает тон и поднимает настроение.

На старте мы больше владели преимуществом и создавали остроту. А дальше играли по счету. Проявили характер и довели матч до победы».

Напомним, единственный гол в матче на 12-й минуте забил либериец Сильванус Нимели.

Отметим, что за вторую команду красно-белых сыграли пять игроков, участвовавших в сборе основы в Австрии: защитники Илья Гапонов и Павел Маслов, а также полузащитники Солтмурад Бакаев, Михаил Игнатов и Наиль Умяров.

Примечательно, что все девять матчей первого тура, состоявшиеся накануне, завершились победами гостей.