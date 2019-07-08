Александр Ширвиндт: Похабные кричалки – это говорит о том, что болельщики «Торпедо» еще живы

Российский актер и режиссер, известный болельщик «Торпедо» Александр Ширвиндт высказался о поведении болельщиков черно-белых во время матча первого тура ФНЛ с «Факелом» (1:0) на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
«Похабные кричалки – это говорит о том, что болельщики еще живы, – приводит «Комсомольская правда» слова Ширвиндта. – С кричалками вышел перебор, но – какой дух!
Я вот месяца три назад был на футболе – с «Шинником». Так вот торпедовские болельщики ровно 90 минут дружно кричали «.. твою мать...». Это же нужно уметь – полтора часа не сбиться с ритма».
Напомним, накануне «Торпедо» провело свой первый матч в ФНЛ спустя пять лет. Победный гол на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев.
Также эта игра стала первой в самостоятельной тренерской карьере Сергея Игнашевича, который возглавил команду в межсезонье, сменив Игоря Колыванова.
Во втором туре 13 июля «Торпедо» примет «Балтику» на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
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