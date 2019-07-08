Ведран Чорлука: Начать сезон с победы над «Зенитом» – это красиво - Советский спорт
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08 июля 2019 10:12ФутболЛипкин Антон

Ведран Чорлука: Начать сезон с победы над «Зенитом» – это красиво

«Локомотив» завоевал Суперкубок России, обыграв в Москве «Зенит».

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.

«Начать сезон именно так – это красиво, – приводят «Известия» слова 33-летнего хорвата. – Особенно если играешь против такой команды, как «Зенит». Мы проигрывали 1:2, но сумели вернуться в игру и показать характер».

Напомним, «Локомотив» вышел вперед благодаря быстрому голу форварда Федора Смолова. Однако в начале второго тайма уже «Зенит» вел в счете после дубля иранца Сердара Азмуна. И все же обладатели Кубка России вырвали победу: еще два гола в ворота соперника забил полузащитник Алексей Миранчук.

В первом туре нового чемпионата 15 июля «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».

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