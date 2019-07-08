«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди продолжит карьеру в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт.
«Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, – сказал новичок команды. – Считаю его одним из лучших тренеров».
За свой родной клуб Лоди провел 50 матчей, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
В прошлом году вместе с «Атлетико Паранаэнсе» защитник, выступающий на левом фланге, стал победителем Южноамериканского кубка.
Отметим, что в июне сообщалось об интересе к Лоди со стороны «Зенита», который был готов заплатить за игрока 20 миллионов евро, однако получил из Бразилии отказ.
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