«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит» Контракт с бразильцем рассчитан на шесть лет.

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди продолжит карьеру в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт.

«Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, – сказал новичок команды. – Считаю его одним из лучших тренеров».

За свой родной клуб Лоди провел 50 матчей, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

В прошлом году вместе с «Атлетико Паранаэнсе» защитник, выступающий на левом фланге, стал победителем Южноамериканского кубка.

Отметим, что в июне сообщалось об интересе к Лоди со стороны «Зенита», который был готов заплатить за игрока 20 миллионов евро, однако получил из Бразилии отказ.