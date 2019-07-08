УЕФА предложил Аргентине и Бразилии вступить в Лигу наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предложением к федерациям футбола Аргентины и Бразилии заявить национальные команды двух стран для участия в Лиге наций, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на TNT Sports.
Напомним, первый в истории розыгрыш Лиги наций прошел осенью прошлого года. А в июне в Португалии состоялся финальный турнир, победу в котором одержали хозяева.
Ожидается, что новый сезон Лиги наций состоится в 2020 году. В нем и было предложено сыграть Аргентине и Бразилии. Однако обе федерации ответили отказом, так как не намерены нарушать правила Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Добавим, что накануне Бразилия стала победителем Кубка Америки, выиграв турнир впервые с 2007 года. Аргентина заняла третье место.
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