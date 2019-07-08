Хименес признан лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ Форвард сборной Мексики забил пять голов на турнире.

Форвард сборной Мексики Рауль Хименес назван лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ, который накануне завершился в США, сообщает «Газета.Ru».

28-летний мексиканец забил на турнире пять голов: он сделал дубль в ворота Кубы, а также отличился в матчах с Мартиникой, Коста-Рикой и Гаити. Также на его счету две результативные передачи, в том числе и в финале с США (1:0), где он ассистировал Хонатану До Сантосу.

Отметим, что Хименес выступает в Англии за «Вулверхэмптон». В завершившемся сезоне он забил 17 голов в 44 матчах премьер-лиги и Кубка Англии.

Добавим, что Мексика в восьмой раз стала обладателем Кубка КОНКАКАФ. Ранее она побеждала на турнире в 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011 и 2015 годах.