«Краснодар» побил рекорд по количеству проданных абонементов на предстоящий сезон Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что количество проданных абонементов в этом сезоне является для клуба рекордным. На данный момент продано 11650 абонементов.

Свободная продажа стартовала 24 июня и продолжается до сих пор. В зависимости от выбранной категории стоимость варьируется от 4 до 45 тысяч рублей.

Стадион футбольного клуба вмещает 35074 зрителей.

Напомним, что в сезоне-2018/19 «Краснодар» занял третье место в чемпионате России и получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

14 июля в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата». Начало матча в 21:30 по московскому времени.