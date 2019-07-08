«Краснодар» побил рекорд по количеству проданных абонементов на предстоящий сезон

Свободная продажа стартовала 24 июня и продолжается до сих пор. В зависимости от выбранной категории стоимость варьируется от 4 до 45 тысяч рублей.
Стадион футбольного клуба вмещает 35074 зрителей.
Напомним, что в сезоне-2018/19 «Краснодар» занял третье место в чемпионате России и получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
14 июля в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата». Начало матча в 21:30 по московскому времени.
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