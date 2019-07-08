Американки показали, как отпраздновали победу в чемпионате мира - Советский спорт
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08 июля 2019 12:20ФутболЛипкин Антон

Американки показали, как отпраздновали победу в чемпионате мира

Сборная США победила в финале Голландию.

Игроки женской сборной США по футболу выложили в инстаграм видео празднования победы на чемпионате мира во Франции.

Накануне США обыграли в финале турнира Голландию (2:0). Матч прошел на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.

После игры американки стали выкладывать в сторис видео того, как они отмечали победу: сначала в раздевалке, а потом в ресторане. Футболистки пили пиво, шампанское, обливали друг друга и танцевали.

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THIS IS WHY I LOVE @alexmorgan13 SO MUCH!♥️♥️🇺🇸⚽️ fu**ing love her so much. #alexmorgan #uswnt #womensworldcup #ussoccer

Публикация от ⚡️Addison⚡️ (@_addison.19)

Отметим, что сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее команда побеждала на турнирах 1991, 1999 и 2015 годов. Два чемпионских титула у Германии (2003, 2007), по одному – у Норвегии (1995) и Японии (2011).

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