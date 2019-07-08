Американки показали, как отпраздновали победу в чемпионате мира Сборная США победила в финале Голландию.

Игроки женской сборной США по футболу выложили в инстаграм видео празднования победы на чемпионате мира во Франции.

Накануне США обыграли в финале турнира Голландию (2:0). Матч прошел на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.

После игры американки стали выкладывать в сторис видео того, как они отмечали победу: сначала в раздевалке, а потом в ресторане. Футболистки пили пиво, шампанское, обливали друг друга и танцевали.

Отметим, что сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее команда побеждала на турнирах 1991, 1999 и 2015 годов. Два чемпионских титула у Германии (2003, 2007), по одному – у Норвегии (1995) и Японии (2011).