«Тамбов» представил новый логотип клуба, на нем изображен волк (видео)

Новая эмблема представляет собой красно-синий щиток в золотом обрамлении, в который помещены изображения футбольного мяча и волка.
Отказ от предыдущей эмблемы вызван тем, что в ней были зафиксированы нарушения геральдических правил, а именно – использования измененного изображения герба Тамбовской области.
Напомним, в первом туре 14 июля дебютант премьер-лиги сыграет в гостях с чемпионом России «Зенитом». После этого команда проведет матчи с «Локомотивом» также в гостях и со «Спартаком» дома. Однако до осени «Тамбов» будет принимать соперников в Саранске в связи с неготовностью стадиона «Спартак».
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