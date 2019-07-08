«Тамбов» представил новый логотип клуба, на нем изображен волк (видео) Клуб готовится к дебютному сезону в премьер-лиге.

«Тамбов» перед стартом первого в истории клуба сезона в РПЛ представил свой новый логотип.

Новая эмблема представляет собой красно-синий щиток в золотом обрамлении, в который помещены изображения футбольного мяча и волка.

Отказ от предыдущей эмблемы вызван тем, что в ней были зафиксированы нарушения геральдических правил, а именно – использования измененного изображения герба Тамбовской области.

Напомним, в первом туре 14 июля дебютант премьер-лиги сыграет в гостях с чемпионом России «Зенитом». После этого команда проведет матчи с «Локомотивом» также в гостях и со «Спартаком» дома. Однако до осени «Тамбов» будет принимать соперников в Саранске в связи с неготовностью стадиона «Спартак».