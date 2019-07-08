«Барселона» представила гостевую форму в стиле 1979 года (видео)

Сегодня, 8 июля, «Барселона» презентовала гостевой комплект формы на сезон-2019/20. Он выполнен в стиле экипировки образца 1979 года.
Отмечается, что таким образом, сине-гранатовые отметили дату основания клубной академии «Ла Масия», которая начала свою работу 40 лет назад.
Добавим, в минувшем сезоне подопечные Эрнесто Вальверде выиграли примеру.
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