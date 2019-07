«Барселона» представила гостевую форму в стиле 1979 года (видео)

Сегодня, 8 июля, «Барселона» презентовала гостевой комплект формы на сезон-2019/20. Он выполнен в стиле экипировки образца 1979 года.

Отмечается, что таким образом, сине-гранатовые отметили дату основания клубной академии «Ла Масия», которая начала свою работу 40 лет назад.

Добавим, в минувшем сезоне подопечные Эрнесто Вальверде выиграли примеру.

