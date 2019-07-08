«Урал» представил форму на новый сезон (видео, фото)

«Урал» представил в официальном твиттере новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Клуб опубликовал видео, на котором игроки в новой форме выпрыгивают из бассейна.
Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, гостевой – в белом цвете с серыми вставками.
Отметим, что новым техническим спонсором клуба стала компания Adidas.
В прошлом сезоне «Урал» занял десятое место в премьер-лиге и дошел до финала Кубка России, где проиграл «Локомотиву» (0:1).
В первом туре нового чемпионата 13 июля «Урал» примет «Уфу» на «Екатеринбург Арене». Начало игры – 16:30 (мск).
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