«Урал» представил форму на новый сезон (видео, фото) - Советский спорт
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08 июля 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

«Урал» представил форму на новый сезон (видео, фото)

Игроки команды выпрыгнули в новой форме из бассейна.

«Урал» представил в официальном твиттере новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Клуб опубликовал видео, на котором игроки в новой форме выпрыгивают из бассейна.

Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, гостевой – в белом цвете с серыми вставками.

Отметим, что новым техническим спонсором клуба стала компания Adidas.

В прошлом сезоне «Урал» занял десятое место в премьер-лиге и дошел до финала Кубка России, где проиграл «Локомотиву» (0:1).

В первом туре нового чемпионата 13 июля «Урал» примет «Уфу» на «Екатеринбург Арене». Начало игры – 16:30 (мск).

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