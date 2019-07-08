ЦСКА прошел медобследование: все игроки готовы к сезону Все игроки армейцев готовы к сезону.

ЦСКА опубликовал видеоролик о том, как команда проходила медобследование перед стартом нового сезона.

«Наши парни прошли стандартное медобследование. К новому сезону готовы все», – говорится в описании видео на YouTube-канале клуба.

Напомним, на прошлой неделе ЦСКА вернулся из Австрии, где проводил предсезонный сбор и выступил на турнире с участием российских клубов. Армейцы потерпели три поражения – от «Краснодара» (0:1), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:3) – и заняли последнее место. В воскресенье команда провела открытую тренировку и устроила ЦСКАфест для болельщиков.

Во вторник у ЦСКА запланирован заключительный контрольный матч перед началом сезона – на «ВЭБ Арене» с «Рубином».

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».