ЦСКА прошел медобследование: все игроки готовы к сезону

«Наши парни прошли стандартное медобследование. К новому сезону готовы все», – говорится в описании видео на YouTube-канале клуба.
Напомним, на прошлой неделе ЦСКА вернулся из Австрии, где проводил предсезонный сбор и выступил на турнире с участием российских клубов. Армейцы потерпели три поражения – от «Краснодара» (0:1), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:3) – и заняли последнее место. В воскресенье команда провела открытую тренировку и устроила ЦСКАфест для болельщиков.
Во вторник у ЦСКА запланирован заключительный контрольный матч перед началом сезона – на «ВЭБ Арене» с «Рубином».
В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
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