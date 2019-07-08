«Атлетико» наложил максимальный штраф на Гризманна за отказ вернуться в расположение команды Об этом сообщает AS.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн попал под санкции мадридского «Атлетико» за неявку в расположение команды, которая готовится к следующему сезону.

Согласно источнику, столичный клуб наложил максимальный штраф на игрока. Ему придется заплатить 200 тысяч евро.

В мае этого года нападающий заявил о желании покинуть «Атлетико». Клуб также подтвердил эту информацию.

Ожидалось, что 1 июля его трансфер за 120 млн евро выкупит «Барселона», однако, чемпион Испании по-прежнему не предпринял никаких действий.