«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на полузащитника «Сампдории»

Полузащитник сборной Уругвая Гастон Рамирес привлек внимание российских клубов.
Согласно источнику, им интересуются «Зенит», московский «Локомотив», а также «Краснодар».
Отмечается, что для питерского клуба этот переход не является приоритетным.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Рамирес провел 27 матчей и забил 4 гола. Также в его активе 43 игры за национальную команду.
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