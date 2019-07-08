В Германии сообщили, что «Динамо» предлагает за хавбека «Ганновера» 6 млн евро Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

Полузащитник немецкого «Ганновера» Уолс может перебраться в РПЛ. Согласно источнику, 24-летний бразилец интересен московскому «Динамо».

Отмечается, что российский клуб готов заплатить за его трансфер 6 млн евро. Такую же сумму предлагают «Бешиткаш» (Турция) и «Алавес» (Испания).

Боссы «Ганновера», в свою очередь, уже сообщили, что расстанутся со своим игроком, если за него заплатят 8 млн евро.

В минувшем сезоне Уолс отыграл 28 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 8 млн евро.