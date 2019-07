Сухи будет играть в бундеслиге

Защитник Марек Сухи перешел в «Аугсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Стороны подписали двухлетний контракт.

Ранее футболист выступал за пражскую «Славию», московский «Спартак» и «Базель».

Сухи – двукратный чемпион Чехии и четырехкратный чемпион Швейцарии.

DONE DEAL! ✍️



Welcome to Augsburg, Marek #Suchy! 👋



The Czech Republic international joins us from @FCBasel1893 and has signed a deal until 30th June 2021! 🇨🇿#FCA ❤️💚⚪ pic.twitter.com/dSIZ9UETGx