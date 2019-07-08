Сухи будет играть в бундеслиге - Советский спорт
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08 июля 2019 18:58ФутболКоноплев Александр

Сухи будет играть в бундеслиге

31-летний экс-спартаковец сменил клуб.

Защитник Марек Сухи перешел в «Аугсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Стороны подписали двухлетний контракт.

Ранее футболист выступал за пражскую «Славию», московский «Спартак» и «Базель».

Сухи – двукратный чемпион Чехии и четырехкратный чемпион Швейцарии.

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