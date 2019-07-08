Сухи будет играть в бундеслиге

Защитник Марек Сухи перешел в «Аугсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Стороны подписали двухлетний контракт.
Ранее футболист выступал за пражскую «Славию», московский «Спартак» и «Базель».
Сухи – двукратный чемпион Чехии и четырехкратный чемпион Швейцарии.
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