Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на 7 дней раньше намеченного срока - Советский спорт
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08 июля 2019 19:35ФутболГичунцев Артур

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на 7 дней раньше намеченного срока

Об этом сообщает Cadena SER.

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле досрочно вернулся в расположение «Барселоны».

Согласно источнику, 22-летний футболист уже приступил к тренировкам. Он хочет доказать свое желание остаться на «Камп Ноу» представителям клуба, в том числе руководству и тренерскому штабу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила за его трансфер 70 млн евро, однако, сине-гранатовые ответили отказом.

Также сообщалось, что нападающий может стать частью сделки по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.

В минувшем сезоне Дембеле помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании, отыграв 29 матчей (8 голов и 5 голевых передач).

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