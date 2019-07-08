Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за «Оренбург» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей. В июне 2019 года он перешел в «Рубин».
Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».
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