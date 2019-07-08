Алексей Сутормин – о втором трансфере за лето: Это был сложный выбор Воспитанник «Зенита» вернулся в петербургский клуб.

Полузащитник Алексей Сутормин признался, что ему было сложно согласиться на переход в «Зенит». 29 июня футболист сменил «Оренбург» на «Рубин».

– Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил свою заинтересованность. Это и стало одним из главных факторов моего перехода — главный тренер заинтересован лично, остается только оправдать его доверие и работать, – сказал Сутормин в интервью сайту «Зенита».