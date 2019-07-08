УЕФА не допустит домашнюю арену «Аталанты» к еврокубкам - Советский спорт
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08 июля 2019 23:38ФутболКоноплев Александр

УЕФА не допустит домашнюю арену «Аталанты» к еврокубкам

Клубу придется играть за 200 км от дома.

Домашние матчи Лиги чемпионов-2019/2020 «Аталанта» будет проводить за пределами Бергамо, сообщает официальная страница клуба в фейсбуке.

Домашняя арена клуба не получила лицензию УЕФА. Уже известно, что «Аталанта» будет играть на стадионе «Мапеи» в Сассуоло.

Напомним, что московский ЦСКА проводил матчи Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

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