УЕФА не допустит домашнюю арену «Аталанты» к еврокубкам

Домашние матчи Лиги чемпионов-2019/2020 «Аталанта» будет проводить за пределами Бергамо, сообщает официальная страница клуба в фейсбуке.
Домашняя арена клуба не получила лицензию УЕФА. Уже известно, что «Аталанта» будет играть на стадионе «Мапеи» в Сассуоло.
Напомним, что московский ЦСКА проводил матчи Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
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