Президент брестского «Динамо»: Россия преследует не только спортивные цели - Советский спорт
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09 июля 2019 00:45ФутболКоноплев Александр

Президент брестского «Динамо»: Россия преследует не только спортивные цели

Еще один голос против.

Президент брестского «Динамо» Александр Зайцев остро негативно высказался о идее владельца ЦСКА Евгения Гинера о расширении российской премьер-лиги за счет клубов Белоруссии, Казахстана и Армении.

– Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого «русского мира». Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно, – сказал Зайцев.

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