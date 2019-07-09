Опровергаем источник: «Зенит» не следит за Алексеем Миранчуком - Советский спорт
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09 июля 2019 02:07ФутболКоноплев Александр

Опровергаем источник: «Зенит» не следит за Алексеем Миранчуком

Сейчас тут все напишут всякое.

Главный российский инсайдер Нобель Арастумян в своем телеграм-канале сообщил, что «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

«В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука. «Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично», – написал Нобель.

По нашей достовернейшей информации, «Зенит» купит Алексея Миранчука, только если «Локомотив» сам предложит этот трансфер.

Никакого другого интереса к хавбеку «Локо» нет. Переговоров и даже малейших намеков на этот счет не было.

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