Опровергаем источник: «Зенит» не следит за Алексеем Миранчуком

Главный российский инсайдер Нобель Арастумян в своем телеграм-канале сообщил, что «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.
«В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука. «Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично», – написал Нобель.
По нашей достовернейшей информации, «Зенит» купит Алексея Миранчука, только если «Локомотив» сам предложит этот трансфер.
Никакого другого интереса к хавбеку «Локо» нет. Переговоров и даже малейших намеков на этот счет не было.
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