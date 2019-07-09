Александр Медведев: Массовые закупки не делали, усиливаемся точечно Гендиректор «Зенита» дал интервью «Советскому спорту».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферной кампании клуба.

«На самом деле, до конца межсезонья полно времени, – сказал Медведев в интервью «Советскому спорту». – Трансферное окно будет открыто еще почти два месяца. Если вы о подготовительном периоде, то поработали с хорошим настроением.

Как и говорил раньше, массовые закупки не делали. Усиливаемся точечно. Отдельно отмечу, что решаем вопросы с устройством тех игроков, которые нечасто проходили в состав. Четверо футболистов уже перешли в клуб «Сочи», что показывает серьезность намерения южан, которые и с самими ребятами согласовали контрактные обязательства, и на рыночных условиях провели и проводят сделки с «Зенитом». Это важный сигнал всему футбольному рынку».

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