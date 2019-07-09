Александр Медведев: VAR не сводит ошибки судей к нулю Гендиректор «Зенита» дал интервью «Советскому спорту».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о введении видеоповторов в футболе.

– Думаю, из хоккея можно многое взять, что касается подготовки и воспитания молодых судей, – сказал Медведев в интервью «Советскому спорту». – В футболе, как вы прекрасно знаете, вот-вот будет повсеместно введена система видеповторов. Хотя само по себе наличие VAR, на примере завершившегося Кубка Америки, не сводит ошибки к нулю. И в итоге все сводится именно к подготовке арбитра, который остается главной фигурой на поле и при желании может отказаться от использования VAR. Хотя, с видеповторами, конечно, проще.

– Во время Суперкубка система VAR не использовалась, и главный тренер «Зенита» Сергей Семак потом указывал на многочисленные ошибки судейской бригады.

– После Суперкубка эксперты действительно сошлись в том, что пенальти в ворота «Локо» надо было ставить. Но сейчас я не об этом. Сейчас важнее, чтобы систему успели настроить на всех стадионах, которые примут матчи первого тура. Вот это вызывает беспокойство.

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