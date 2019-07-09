Дмитрий Живоглядов: Очень понравилось завоевывать титулы - Советский спорт
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09 июля 2019 07:30ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Живоглядов: Очень понравилось завоевывать титулы

«Локомотив» выиграл у «Зенита» и стал обладателем Суперкубка России.

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал завоевание Суперкубка России.

В субботу «Локомотив» одержал волевую победу над «Зенитом» (3:2), уступая в счете за 15 минут до конца игры.

«Локомотив» может бороться за самые высокие места, выигрывать трофеи, как он это делал в предыдущие сезоны, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока обороны. – Сейчас выиграл с «Локо» Суперкубок – первый мой трофей в карьере. Честно говоря, очень понравилось завоевывать титулы. Хочется еще не один раз такое повторить».

Напомним, в межсезонье Живоглядов перешел в «Локомотив» из «Уфы». Контракт воспитанника «Динамо» с красно-зелеными рассчитан до 2023 года. Матч с «Зенитом» стал первым для Живоглядова в новой команде. Он вышел в стартовом составе на правый фланг обороны и на 84-й минуте был заменен на Брайана Идову.

Теперь 15 июля в первом туре премьер-лиги «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».

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