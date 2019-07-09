Ассистент Семака: Видно, что Дуглас очень рад оказаться в «Зените»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о новичке команды Дугласе Сантосе.
«Он скромный парень, – сказал бразилец в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Но видно: очень рад тому, что оказался в «Зените».
После игры за Суперкубок долго с ним разговаривали. Объяснял ему, как Сергей Семак видит его роль на поле».
Напомним, «Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца в четверг на прошлой неделе. Предыдущие три сезона Дуглас Сантос, выступающий на позиции левого защитника, провел в «Гамбурге».
Новичок «Зенита» не сыграл в субботу в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3).
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