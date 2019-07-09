Нобель Арустамян: Этим летом отъезд Дзюбы маловероятен Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан еще на один сезон.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о возможном отъезде форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Англию.

«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне, – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – При этом сложно представить, что «Зенит» так легко отпустит одного из лидеров, да к тому же с российским паспортом. Этим летом отъезд Дзюбы маловероятен, а в будущем все может быть».

Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Его контракт действует до конца начавшегося сезона.

За четыре года в клубе 30-летний форвард провел 140 матчей, в которых забил 52 гола и сделал 38 результативных передач.

В составе «Зенита» Дзюба стал чемпионом России (2018), обладателем Кубка России (2016) и двукратным обладателем Суперкубка (2015, 2016). Ранее форвард заявлял о желании поиграть в Англии.