Сутормин – «Рубину»: Спасибо за прекрасную неделю Полузащитник провел в Казани одну неделю, после чего перешел в «Зенит».

Полузащитник Алексей Сутормин поблагодарил «Рубин» после перехода в «Зенит».

25-летний игрок в межсезонье стал игроком «Рубина», который выкупил его у «Оренбурга». Однако в казанском клубе он провел чуть больше недели: накануне о подписании контракта с Суторминым объявил «Зенит».

«Рубин» поблагодарил в инстаграме игрока за все, что он успел сделать в клубе. В комментариях Сутормин ответил: «Спасибо за прекрасную неделю!».

Добавим, что контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах.