«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото) «Быки» будут играть в черно-зеленой и белой форме.

«Краснодар» представил в официальном твиттере форму, в которой команда будет выступать в новом сезоне.

Домашний комплект выполнен в черно-зеленом цвете, гостевой – в белом с серыми вставками.

⚡ Вы ждали этого события, как освежающего дождя знойным летом! 😱🤞🤯



Совместно с компанией PUMA мы представляем форму на сезон 19/20 🔥



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«Дизайнеры отошли от стандартных идей: домашний комплект выполнен в классическом сочетании черного цвета и калейдоскопического представления зеленого; выездная форма представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении», – говорится в описании формы.

Напомним, техническим партнером клуба является компания Puma.

В завершившемся сезоне «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, которая для команды начнется с третьего раунда.

В первом туре нового чемпионата 14 июля «Краснодар» сыграет в гостях с «Ахматом».