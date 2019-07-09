«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)

«Краснодар» представил в официальном твиттере форму, в которой команда будет выступать в новом сезоне.
Домашний комплект выполнен в черно-зеленом цвете, гостевой – в белом с серыми вставками.
«Дизайнеры отошли от стандартных идей: домашний комплект выполнен в классическом сочетании черного цвета и калейдоскопического представления зеленого; выездная форма представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении», – говорится в описании формы.
Напомним, техническим партнером клуба является компания Puma.
В завершившемся сезоне «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, которая для команды начнется с третьего раунда.
В первом туре нового чемпионата 14 июля «Краснодар» сыграет в гостях с «Ахматом».
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