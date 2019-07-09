Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: Понятно, что Неймар хочет уйти, контакты с «Барселоной» были В Париже подтвердили, что бразилец может вернуться в «Барселону».

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо подтвердил, что форвард Неймар может покинуть клуб.

«Понятно, что он хочет уйти, – сказал бразилец в интервью Le Parisien. – Но в футболе сегодня ты говоришь одно, а завтра – другое. Удивительно, но так и есть.

Мы общались с его окружением. Позиция ясна всем участникам. Но сейчас конкретно одно: его контракт с клубом действует еще три года. И пока мы не получили предложения, нечего и обсуждать.

У нас были неофициальные контакты с «Барселоной». Они сказали, что хотят купить игрока, мы ответили, что не собираемся его продавать. Пока мы не видим, что «Барселона» действительно хочет его купить».

Напомним, Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в августе 2017 года после того, как французы заплатили за него сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

За два года в клубе 27-летний бразилец провел 58 матчей, в которых забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.