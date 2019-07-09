Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: Понятно, что Неймар хочет уйти, контакты с «Барселоной» были - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 10:23ФутболЛипкин Антон

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: Понятно, что Неймар хочет уйти, контакты с «Барселоной» были

В Париже подтвердили, что бразилец может вернуться в «Барселону».

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо подтвердил, что форвард Неймар может покинуть клуб.

«Понятно, что он хочет уйти, – сказал бразилец в интервью Le Parisien. – Но в футболе сегодня ты говоришь одно, а завтра – другое. Удивительно, но так и есть.

Мы общались с его окружением. Позиция ясна всем участникам. Но сейчас конкретно одно: его контракт с клубом действует еще три года. И пока мы не получили предложения, нечего и обсуждать.

У нас были неофициальные контакты с «Барселоной». Они сказали, что хотят купить игрока, мы ответили, что не собираемся его продавать. Пока мы не видим, что «Барселона» действительно хочет его купить».

Напомним, Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в августе 2017 года после того, как французы заплатили за него сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

За два года в клубе 27-летний бразилец провел 58 матчей, в которых забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.

11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
08/07 16:33Футбол
Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе КадыроваИзвестный в прошлом форвард московского и минского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов рассказал о своем житье-бытье в Минске и неожиданных поворотах в судьбе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
07/07 17:00Футбол
Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках»Генеральный директор ЦСКА на встрече с болельщикам поделился планами и задачами клуба.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
09/07 10:10Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/07 17:45Футбол
Акинфеев взял бы Дзагоева на необитаемый островДва ветерана ЦСКА Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев с юмором отнеслись к ответам на вопросы болельщиков на традиционной предсезонной встрече.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
07/07 13:00Футбол
Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
07/07 14:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести ЛуневаБывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
08/07 01:30Футбол
Игра на раздевание: Бразилия победила Перу в финале Кубка АмерикиПентакампеоны обыграли в финале турнира сборную Перу и завоевали Кубок Америки – уже девятый в истории.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
Новости
10:46 Футбол Леонардо: Де Лигт не перейдет в «ПСЖ», нам нужно немного успокоиться
10:23 Футбол Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: Понятно, что Неймар хочет уйти, контакты с «Барселоной» были
10:09 Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)
10:03 Футбол Бека Микелтадзе: Сразу видно, что в «Рубине» горят идеей создать боевую команду
09:52 Футбол Сутормин – «Рубину»: Спасибо за прекрасную неделю
09:39 Футбол «Вест Хэму» предложили подписать Балотелли
09:28 Футбол Два клуба из Китая интересуются Наингголаном
09:19 Футбол Морено проходит медосмотр в «Вильярреале», им интересовался «Зенит»
07:42 Футбол Нобель Арустамян: Этим летом отъезд Дзюбы маловероятен
07:35 Футбол Ассистент Семака: Видно, что Дуглас очень рад оказаться в «Зените»
07:30 Футбол Дмитрий Живоглядов: Очень понравилось завоевывать титулы
07:22 Футбол Александр Медведев: VAR не сводит ошибки судей к нулю
07:18 Футбол Александр Медведев: Массовые закупки не делали, усиливаемся точечно
02:07 Футбол Опровергаем источник: «Зенит» не следит за Алексеем Миранчуком
00:51 Футбол Тунис – последний четвертьфиналист Кубка африканских наций
00:45 Футбол Президент брестского «Динамо»: Россия преследует не только спортивные цели
23:38 Футбол УЕФА не допустит домашнюю арену «Аталанты» к еврокубкам
22:53 Хоккей 18 июля Кубок Стэнли побывает в Новосибирске
22:10 Футбол Алексей Сутормин – о втором трансфере за лето: Это был сложный выбор
21:45 Футбол Лука Джорджевич: Семак сказал, что верит в меня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика