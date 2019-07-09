Леонардо: Де Лигт не перейдет в «ПСЖ», нам нужно немного успокоиться - Советский спорт
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09 июля 2019 10:46ФутболЛипкин Антон

Леонардо: Де Лигт не перейдет в «ПСЖ», нам нужно немного успокоиться

Спортивный директор чемпионов Франции исключил возможность подписания голландца.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Пари Сен-Жермен». Об этом заявил спортивный директор чемпионов Франции Леонардо.

«Де Лигт не перейдет в «ПСЖ», – сказал бразилец в интервью Le Parisien. – Хотя такая возможность существовала. Он отличный игрок, но сейчас не лучшее время, чтобы делать дорогостоящие покупки. Нам нужно немного успокоиться. У нас нет конверта с 200 миллионами евро».

Напомним, накануне стало известно о том, что 19-летний голландец согласовал условия контракта с «Ювентусом», однако клубы пока не договорились о стоимости сделки.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов, сделал семь результативных передач, и стал ее капитаном.

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