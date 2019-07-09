Боккетти прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Вероной» - Советский спорт
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09 июля 2019 12:16ФутболЛипкин Антон

Боккетти прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Вероной»

Итальянец провел шесть лет в «Спартаке».

Защитник Сальваторе Боккетти прибыл на медобследование перед подписанием контракта с «Вероной», сообщает официальный твиттер желто-синих.

На прошлой неделе 32-летний итальянец покинул «Спартак» после шести лет выступлений за клуб. Стороны договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию за год до его окончания.

Напомним, «Верона» вернулась в серию A через год после вылета из сильнейшего дивизиона. В прошлом сезоне «мастифы» заняли шестое место в серии B и добились повышения в классе через плей-офф.

Добавим, что до переезда в Россию Боккетти играл в Италии за «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне» и «Дженоа». В 2015 году «Спартак» отдавал защитника в аренду в «Милан».

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