Боккетти прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Вероной»

Защитник Сальваторе Боккетти прибыл на медобследование перед подписанием контракта с «Вероной», сообщает официальный твиттер желто-синих.
На прошлой неделе 32-летний итальянец покинул «Спартак» после шести лет выступлений за клуб. Стороны договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию за год до его окончания.
Напомним, «Верона» вернулась в серию A через год после вылета из сильнейшего дивизиона. В прошлом сезоне «мастифы» заняли шестое место в серии B и добились повышения в классе через плей-офф.
Добавим, что до переезда в Россию Боккетти играл в Италии за «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне» и «Дженоа». В 2015 году «Спартак» отдавал защитника в аренду в «Милан».
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