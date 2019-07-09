Хосе Луис Чилаверт: Этот Кубок Америки был организован, чтобы Бразилия стала чемпионом

Бывший голкипер сборной Парагвай Хосе Луис Чилаверт поддержал аргентинца Лионеля Месси, который обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции и заявил, что победа Бразилии на домашнем Кубке Америки была предопределена.
«Без сомнения, этот Кубок Америки был организован, чтобы Бразилия стала чемпионом, – приводит Fox Deportes слова Чилаверта. – КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они собираются наказать Месси? Разве мы живем не в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ.
Появление VAR стало шагом к тому, чтобы легализовать коррупцию, которая существует в южноамериканском футболе. Компания, которая управляет VAR, была замешана в скандале в ФИФА. Разве это не смешно?»
Напомним, за критику и обвинения в адрес КОНМЕБОЛ Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию.
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