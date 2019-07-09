Кононов назначил Джикию капитаном «Спартака», Зобнина – вице-капитаном (видео)

25-летний центральный защитник выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». За два с половиной сезона он провел за команду 68 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Вместе со «Спартаком» Джикия стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
Вице-капитаном команды назначен полузащитник Роман Зобнин. Также 25-летний игрок перешел в «Спартак» в 2016 году из «Динамо». За три сезона он сыграл в 85 матчах, забил три гола и сделал шесть результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России (2017). Контракт игрока рассчитан до 2024 года.
Джикия и Зобнин представляют «Спартак» в сборной России.
Напомним, в первом матче нового чемпионата 13 июля «Спартак» сыграет дома с «Сочи».
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