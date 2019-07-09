Кононов – Джикии: Капитан в первую очередь должен помогать главному тренеру – Помогу

– Я говорил о том, что выборов капитана не будет, – сказал Кононов. – Будет выбирать главный тренер. Поскольку я главный тренер, я сделал свой выбор. Это Джикия. В этом сезоне он капитан команды. Ему помогает (Роман) Зобнин.
Давайте поздравим Джикию с капитаном.
– Спасибо, – отвечает Джикия после того, как получает капитанскую повязку.
– Большая ответственность. Капитан, конечно, в первую очередь должен помогать главному тренеру. – Помогу.
– Если главный тренер хочет, чтобы команда бежала. Значит, первый, кто должен бежать и играть в футбол? – Это молодежь.
Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В 68 матчах он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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