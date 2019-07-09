Кононов – Джикии: Капитан в первую очередь должен помогать главному тренеру – Помогу

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объявил команде о назначении защитника Георгия Джикии капитаном команды.

– Я говорил о том, что выборов капитана не будет, – сказал Кононов. – Будет выбирать главный тренер. Поскольку я главный тренер, я сделал свой выбор. Это Джикия. В этом сезоне он капитан команды. Ему помогает (Роман) Зобнин.

Давайте поздравим Джикию с капитаном.

– Спасибо, – отвечает Джикия после того, как получает капитанскую повязку.

– Большая ответственность. Капитан, конечно, в первую очередь должен помогать главному тренеру.

– Помогу.

– Если главный тренер хочет, чтобы команда бежала. Значит, первый, кто должен бежать и играть в футбол?

– Это молодежь.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В 68 матчах он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.