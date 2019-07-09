«Сампдория» готова арендовать Ригони у «Зенита» с обязательством выкупа - Советский спорт
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09 июля 2019 14:18ФутболЛипкин Антон

«Сампдория» готова арендовать Ригони у «Зенита» с обязательством выкупа

Аргентинец провел первую половину прошлого сезона в «Аталанте».

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио.

«Блючеркьяти» готовы взять 26-летнего аргентинца в аренду, заплатив один миллион евро, и включить в соглашение обязательство выкупа за девять миллионов при условии выполнения определенных условий.

Напомним, начало минувшего сезона Ригони провел в аренде в «Аталанте» и в 12 матчах забил три гола, в том числе сделал дубль в ворота «Ромы», который возглавлял нынешний главный тренер «Сампдории» Эусебио ди Франческо.

Отметим, что Ригони вышел в стартовом составе «Зенита» в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3).

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