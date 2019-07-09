Игорь Шалимов: «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут потеснить из пятерки Российский специалист Игорь Шалимов назвал главных претендентов на золото чемпионата России в сезоне-2019/20.

— Кого сейчас отнес к рангу главных фаворитов за чемпионство? Думаю, что «Зенит» и «Локомотив». На прошедшем в Австрии летнем турнире меня никто из представленных команд не впечатлил, тем более что у футболистов были достаточно легкие нагрузки. Команды приехали заранее — за два-три дня до старта — и должны быть в хорошем состоянии — на 75–80 процентов от идеальных физических кондиций. Дальше ты за счет игр добираешь. Никакого оптимизма не получил. Думаю, что эти клубы не смогут подняться выше прошлогодних своих мест в турнирной таблице РПЛ. Не берем только «Ростов» в расчет, они выступили ниже своих возможностей в премьер-лиге.

Что жду от нового сезона чемпионата России? У нас за последние два-три сезона выделилась пятерка клубов, к которым можно приставку «топ» дать. Надеюсь, что кто-то ворвется к ним, разбавит. По прошлому году было явное разделение между первыми пятью командами, а дальше шли все остальные.

Кого могут потеснить из пятерки? «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». «Зенит» и «Локомотив» вряд ли сдвинут, они достаточно крепко стоят на своих позициях. Жду прогресса от «Арсенала», «Ахмата» и «Динамо». Оптимистично? «Бело-голубые» могли бы намного выше подняться в турнирной таблице чемпионата, но не сложилось, - приводит слова Шалимов News.ru.

Напомним, что по итогам прошлого сезона золотые медали чемпионата России завоевали футболисты «Зенита». Второе место в турнирной таблице досталось «Локомотиву», на третьем разместился «Краснодар». ЦСКА стал четвертым, а «Спартак» занял пятую строчку. «Ростов» финишировал на девятой позиции.

Российский специалист Игорь Шалимов назвал главных претендентов на золото чемпионата России в сезоне-2019/20.