Григорий Иванов: Матч через несколько дней, а никаких указаний по VAR не приходило

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном использовании VAR в матчах первого тура премьер-лиги.
«Мы вообще пока не знаем, как и что это будет, – приводит «Russia Today» слова Иванова. – У нас матч уже через несколько дней, пока никаких указаний не приходило. Стадионы-то готовы, просто непонятно, как это будет технически».
Напомним, новый чемпионат России стартует 12 июля матчем «Арсенал» – «Динамо». В первом туре «Урал» примет «Уфу» на «Екатеринбург Арене». Игра пройдет 13 июля.
Ранее система видеоповторов использовалась в российских турнирах только в матчах полуфиналов и финала Кубка России.
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