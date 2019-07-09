Полузащитник сборной Молдавии перешел в «Крылья Советов»

Как сообщает пресс-служба Молдавской федерации футбола, полузащитник подписал контракт с «Крыльями Советов».
Как отмечает портал Transfermarkt, Гынсарь перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.
Добавим, что прошлый сезон полузащитник провел в «Хапоэле» из Хайфы, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи в 36 матчах.
В составе сборной Молдавии Гынсарь провел 28 матчей, в которых забил шесть голов.
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